Johnny kwam wellicht woensdag laat in het water terecht aan zijn jacht. — © cte en if

Eeklo

De 55-jarige man die vrijdagmorgen dood uit het water van de Eeklose jachthaven werd gehaald, is Johnny Deliaert, een bewoner van een boot die daar ligt. Volgens het parket gaat om een spijtig ongeval. Wellicht sukkelde Johnny woensdag laat in het water. “Het is daar pikdonker en verlaten. Op dat uur is er niemand die je kan helpen.”