Dedryck Boyata en Orel Mangala zegevieren in Bundesliga, Nathan de Medina krijgt pak rammel met Bielefeld

Mangala en Boyata winnen in Duitsland

In de Bundesliga nam FSV Mainz het in de 27e speeldag op tegen Arminia Bielefeld, waar Nathan de Medina in de basis stond. De thuisploeg won overtuigend met 4-0. Mainz kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Burkardt. Niakhaté verdubbelde in de 65e minuut de score vanop de stip. Burkardt maakte er met nog een penalty 3-0 van (75.). De ingevallen Ingvartsen trapte een derde strafschop voor Mainz ook binnen in de 79e minuut. Mainz staat op een voorlopige negende plaats met 37 punten, Bielefeld en De Medina is 17e met 25 punten.

Hertha BSC, met kapitein Dedryck Boyata in de basis, keek Hoffenheim in de ogen. Boyata en co. wonnen met duidelijke 3-0 cijfers. Hertha kwam op voorsprong dankzij Stark (39.), Belfodil kopte in de 63e minuut de 2-0 binnen. In de 74e minuut trapte Raum de bal in eigen doel, waardoor de ploeg van Boyata 3-0 voor kwam te staan. Hoffenheim bezet de zesde plaats in Duitsland met 44 punten, Hertha klimt door de overwinning naar de 16e plaats met 26 punten.

© Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

VfB Stuttgart, waar Orel Mangala op de bank begon, nam het op tegen Augsburg. In een spannende partij trok Stuttgart aan het langste eind met 3-2. Hahn opende de score voor de bezoekers (6.). Net voor de rust maakte Anton de gelijkmaker (44.), maar nog geen twee minuten later trapte Maier de 1-2 binnen voor Augsburg (45.+1). Mangala verving in de 64e minuut Endo. Marmoush trapte in 79e minuut een vrije trap tegen de netten en hing de bordjes weer gelijk. Stuttgart verzekerde zich in het slot van de partij van de drie punten dankzij een prachtig schot van Tiago Tomas (85.). Stuttgart en Augsburg staan respectievelijk 14e en 15e met 26 punten.