Deze Oekraïense koppels trainen om te vechten voor hun land: “Het is moeilijk te begrijpen dat er een oorlog is”

In een trainingscentrum in Odessa, een havenstad aan de Zwarte Zee, heeft een groep Oekraïners zich verzameld om zich klaar te maken voor de oorlog. Sommigen kiezen ervoor om dat met hun partners te doen. Zoals graphic designer Olga Moroz (26): “Iedereen zou moeten weten hoe je moet vechten, medicijnen moet maken, of hoe je je familie en anderen kan helpen.”

Olga Moroz traint samen met haar vriend, sales manager Maxim Yavtushenko (32). Het koppel was vorige zomer nog volop bezig met de voorbereidingen van hun huwelijk. Nu staan ze, samen met 80 tot 150 andere mensen, in een zaal in Odessa, om een basistraining verdediging te volgen.

De levendige, moderne stad heeft een enorm strategische positie, het is dus niet meer dan logisch dat het als target wordt gezien door het Russische leger. Toch wist Poetin het nog niet te veroveren. Marioepol daarentegen, ten oosten van Odessa, krijgt al dagen te maken met zware bombardementen.

“Eerlijk, het is moeilijk te begrijpen dat er een oorlog is nu”, zegt internet marketeer Murager Sharipov (26). “Er zijn mensen die sterven, en dat zijn onze mensen.”

Hoewel de civiele beschermingstraining die in het centrum wordt aangeboden van basisniveau is, zei Yavtushenko dat het hem heeft geholpen om zich mentaal voor te bereiden op wat er aan zou kunnen komen. “Oekraïne staat er alleen voor nu en zij die toekijken zijn moeten begrijpen dat de oorlog er is, maar dat het ook jou, bij je vrienden en je land zou kunnen overkomen.”

Olga Moroz is de tweede van rechts. — © REUTERS