Pijnlijk: scheidsrechter Bert Put moet tijdens Seraing-OH Leuven even op adem komen na ongelukkige trap

Een scheidsrechter die zich in de baan van de bal bevindt, meestal is het vrij onschuldig. Voor Bert Put draaide een ontmoeting met het leer echter iets anders uit tijdens Seraing-OH Leuven. De ref van dienst kreeg een bal vol in de maag na een trap van Siebe Schrijvers. Put moest even op adem komen, maar kreeg al snel hulp aangeboden van bezoeker Alexis De Sart.