“Ook nu zullen we onze huid duur moeten verkopen aan Engie”: Jong Groen bijzonder kritisch over energieakkoord

Terwijl moederpartij Groen en minister van Energie Tinne Van der Straeten er alles aan doen om het energieakkoord van de federale regering te verdedigen, laat de jongerenpartij van de groenen zich bijzonder kritisch uit. In eerste instantie over het begraven van de kernuitstap.

“Kernenergie is het probleem, niet de oplossing”, schrijft Jong Groen in een persbericht. “Ze hypothekeert onze toekomst, ook nu zullen we onze huid waarschijnlijk duur moeten verkopen aan Engie om de twee reactoren open te houden. Op deze manier verliezen we tweemaal, enerzijds omdat we ze langer moeten openhouden en dat ons immens veel geld kan kosten, en anderzijds omdat we nu met het risico zitten dat we ook nog zullen moeten betalen voor de opkuis van nog meer nucleair afval.”

Daarnaast is er ook onbegrip bij de jongerenpartij over de beslissing om toch twee gascentrales te bouwen. “Vanuit Jong Groen steunden we het feit dat deze gascentrales nodig waren om de kernuitstap mogelijk te maken, maar wat is het nut vandaag nog als er geen kernuitstap komt? Nu zitten we tweemaal met de gebakken peren. Het enige wat we kunnen hopen, is dat de regering haar belofte waarmaakt en dat deze gascentrales zo snel mogelijk weer uit ons energiemix kunnen worden geduwd.”

Ook gemor bij MR

Binnen de groene familie is er dus wel wat gemor. Maar dat is er ook aan de andere zijde. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft tweets de wereld insturen waarin hij vraagt om meer dan twee kerncentrales langer open te houden. “Vandaag al een verlenging van meer dan twee reactoren uitsluiten is onvoorzichtig. Want niets garandeert een tijdige bouw van gascentrales. En we gaan meer en meer gas moeten bannen.”(hh)