“Wees maar zeker dat hij zich suf piekert over hoe het nu verder moet”: hoe groot is de oorlogszucht van Poetin nog?

Hoewel hij in het zuiden heeft veroverd wat hij wilde veroveren, beseft Poetin dat deze oorlog tot nu toe niet geworden is wat hij ervan verwacht had. Oekraïne biedt meer weerstand dan gedacht, Rusland wordt geïsoleerd door de internationale sancties en de kritiek op het Kremlin groeit met de dag. Ook in eigen land, nu meer en meer ouders hun zonen nooit meer levend terugzien. “Wees maar zeker dat hij zich nu suf piekert over hoe het nu verder moet.”