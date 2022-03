Atlético Madrid wint zonder geschorste Yannick Carrasco bij Rayo Vallecano

Atlético Madrid heeft zaterdagavond met het kleinste verschil gewonnen bij Rayo Vallecano. De landskampioen won met 0-1 na een doelpunt van Koke in de eerste helft. Atlético komt daarmee voorlopig alleen op de derde plek in La Liga. Yannick Carrasco was geel geschorst en kwam daardoor niet in actie bij de bezoekers.

Nadat het eerder deze week Manchester United uitschakelde in de Champions League, wilde Atlético Madrid aan dat succes maar wat graag aan vervolg breien in de eigen competitie. Tegen Rayo Vallecano bleek dat geen makkie, hoewel Atlético baas was. Er zou uiteindelijk slechts één goal vallen: Koke maakte kort na de rust met een fraaie krul zijn eerste goal van het seizoen (0-1).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De bezoekers eindigden de match overigens nog met zijn tienen nadat Angel Correa een opmerkelijke rode kaart kreeg. Atlético is nu derde in de stand met 54 punten. Leider Real Madrid en nummer twee Sevilla, die beiden een match minder hebben gespeeld, tellen er respectievelijk 66 en 56. Nummer vier Barcelona, dat twee matchen minder speelde dan Atlético, heeft 51 punten. Rayo Vallecano is dertiende.