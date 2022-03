Bizar einde bij Antwerp-Zulte Waregem: scheidsrechter Alexandre Boucaut staat in de weg tijdens allerlaatste kans bezoekers

Opschudding in de slotseconden tijdens Antwerp-Zulte Waregem. De bezoekers, die op dat moment 1-0 in het krijt stonden, kregen in extremis nog een vrije trap op een interessante plek. Jean-Luc Dompé stond achter de bal, maar zag zijn pass afgeblokt worden door… scheidsrechter Alexandre Boucaut. Die besliste vervolgens om de bal aan Antwerp te geven, tot ergernis van de spelers van Essevee.