Kickbokswedstrijd in Hasselt stilgelegd na hevige rellen tussen de fans

De kickbokswedstrijd tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek in de Trixxo Arena in Hasselt is zaterdagavond moeten stilgelegd worden. Het liep helemaal uit de hand toen een honderdtal fans op de vuist gingen.

7.200 toeschouwers zakten zaterdagavond af naar de Trixxo Arena in Hasselt voor het kickboksevement GLORY 80. De Marokkaans-Nederlandse kickboxer Badr Hari nam het onder meer op tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. In september was de 37-jarige Amsterdammer nog verloren tegen de Pool, dus er hing al voor het gevecht een explosieve sfeer in de Trixxo Arena. Naast het ‘Badr Army’ waren er immers ook heel wat Poolse fans in Hasselt. Bovendien is Wrzosek een grote aanhanger van de Nederlandse voetbalclub ADO Den Haag, dus van daaruit kwamen ook veel fans afgezakt naar Hasselt.

“Er was de hele avond al een soort van onrust”, klinkt het in de Trixxo Arena. “Ook bij de eerdere gevechten waren de toeschouwers bijzonder hevig en wilden ze niet weten van ophouden. De gemoederen laaiden steeds hoger op en op een zeker ogenblik is men in de zitplaatsen op de begane grond beginnen duwen en trekken. Telkens na een kamp leken de gemoederen weer even gesust, maar bij een van de topkampen tussen kickbokslegende Badr Hari en de Pool Arek Wrosek gingen de aanwezige Poolse supporters steeds driftiger te keer tot het escaleerde en stoelen en vuisten wild in het rond vlogen.”

Hari domineerde in de eerste en tweede ronde, maar kreeg toen een hoge trap van Wrzosek te verwerken. De Nederlander krabbelde recht en overleefde ronde twee. Maar vanaf ronde drie liep het volledig mis in de arena. Fans gooiden met stoelen naar elkaar en zochten de confrontatie op. De chaos was zo groot, dat de organisatie besloot om het gevecht stil te leggen.

Grote politiemacht

De politie kwam snel en massaal tussenbeide, ook met de hondenbrigade. De meeste fans hebben, nog voor de hoofdkamp gestreden werd, de zaal verlaten. Dat gebeurde tussen een almaar aanzwellende politiemacht. De vrijwilligers van de Trixxo Arena zelf werden intussen de zaal uit geleid en in veiligheid gebracht. Binnen kon de politie geleidelijk de gemoederen bedaren en iedereen het complex uit leiden. Het evenement werd meteen ook afgeblazen.

Zonde voor de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik - opgegroeid in Borgerhout maar vechtend onder de Marokkaanse vlag - die het nadien nog zou opnemen tegen Levi Rigters, de hoofdact van de avond.

