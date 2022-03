Zelenski noemt toestand in Marioepol “terreurdaad die nog eeuwen zal blijven hangen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemt de bestorming van de stad Marioepol door het Russische leger “een terreurdaad die nog eeuwen zal blijven hangen”. Dat deed hij in een nieuwe videoboodschap.

“Dit gaat de geschiedenisboeken in bij de oorlogsmisdaden”, zei Zelenski. “Om dit een vredige stad aan te doen… Dit is een terreurdaad en zal nog eeuwen herinnerd worden.” Toch blijft de Oekraïense president achter verdere vredesgesprekken met Rusland staan. “Eenvoudig en aangenaam zijn die gesprekken niet, maar het moet.”

In havenstad Marioepol zitten 400.000 mensen al wekenlang zonder stromend water, elektriciteit en verwarming. Het is een belegerde stad waarin het vreselijk leven is: er liggen dode lichamen op straat en geregeld worden er ziekenhuizen, theaters en woningen gebombardeerd. Sinds vrijdag zijn de Russische soldaten de stad ook binnengetrokken en wordt volgens getuigen op straat gevochten.

Zwitserland

Eerder op de dag had Zelenski in een andere videoboodschap Zwitserland opgeroepen om meer actie te ondernemen tegen Rusland. “Dat betekent veel voor de Russische staat en voor mensen die denken dat macht geld is.” Concreet vroeg hij Zwitserland om bijkomende stappen te nemen, zoals garanties vragen dat Zwitserse bedrijven de Russische markt verlaten.

“Ze mogen geen dollar, frank of euro meer uitgeven aan de Russische oorlogsmachine die onze mensen doodt”, zei Zelenski. “Zo zullen alle schuldigen van de oorlog tegen ons land niet meer kunnen genieten van het leven in Zwitserland, hun vastgoed daar en de banken daar.” De president richtte zich specifiek tot het Zwitserse bedrijf Nestlé, dat Rusland weigert te verlaten. “Good food, good life is het motto van Nestlé, maar zelfs nu wil het niet weg uit Rusland.”