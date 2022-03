Rusland waarschuwt voor mijnen op drift in Zwarte Zee. “Niet uitgesloten dat ze naar Middellandse Zeebekken afdrijven”

Rusland heeft zaterdag gewaarschuwd voor mijnen op drift die het Oekraïense leger in de Zwarte Zee zou hebben gelegd na de start van het Russische offensief in Oekraïne. Moskou sluit niet uit dat de mijnen afdrijven naar de Bosporus of zelfs de Middellandse Zee.

“Na het begin van de Russische speciale militaire operatie heeft de Oekraïense zeemacht barrières van mijnen gelegd aan de havens van Odessa, Otsjakiv, Tsjornomorsk en Yuzhne”, zegt de Russische veiligheidsdienst FSB in een mededeling. De dienst zei dat het om “verouderde” mijnen ging die onder meer “in de eerste helft van de 20ste eeuw” werden vervaardigd.

In stormweer zijn kabels die de mijnen verankeren, beginnen te breken, aldus de FSB. Door “de wind en de stroming zijn de mijnen op drift in het westen van de Zwarte Zee”. Aangezien de stroming in deze zone vooral naar het zuiden gaat, is het volgens de FSB “niet uitgesloten dat mijnen naar de Bosporus en vervolgens naar het Middellandse Zeebekken afdrijven”.

De Russische vloot op de Zwarte Zee verspreidde vrijdag een waarschuwing, zo preciseerde de veiligheidsdienst.

LEES OOK. Rusland zou “strop aantrekken” en doet dat ook: in de ene Oekraïense stad rijden vrachtwagens met lijkzakken af en aan, in de andere rijden tanks binnen