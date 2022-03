Zit Clement vanmiddag tegen PSG een laatste keer op de bank als coach van Monaco?

Zondagmiddag om 13u ontvangt het Monaco van coach Philippe Clement in het Stade Louis II leider Paris Saint-Germain. Monaco, amper negende in de Ligue 1, speelt met het mes op de keel. Al zou volgens het betrouwbare L’Equipe eigenaar Dimitri Rybolovlev al beslist hebben dat Clement moet vertrekken.

Negende in de Franse competitie en afgelopen donderdag pijnlijk uitgeschakeld door het Portugese Braga in de Europa League: in het ambitieuze prinsdom Monaco hadden ze er dit seizoen veel meer van verwacht. De Russische eigenaar Dmitry Rybolovlev gelooft volgens L’Equipe niet meer dat de huidige sportieve bewindvoerders dit kunnen rechttrekken en plant een paleisrevolutie. De Franse sportkrant meent te weten dat CEO Oleg Petrov, sportief directeur Paul Mitchell en coach Philippe Clement moeten opkrassen. De Belgische trainer, die overkwam van Club Brugge, won slechts één van zijn laatste acht wedstrijden.

Rybolovlev zou de voorbereiding op de topper tegen PSG niet willen verstoren, maar zou de komende interlandbreak aangrijpen om met de bezem door zijn sportieve staf te gaan.