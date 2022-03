Moskou zegt dat Oekraïne aanvallen onder valse vlag op diplomatieke posten in Lviv plant

Rusland heeft Oekraïne ervan beschuldigd dat het aanvallen onder valse vlag voorbereidt op diplomatieke posten van westerse landen in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne.

“Het nationalistische bewind in Kiev is van plan aanvallen op diplomatieke gebouwen van de Verenigde Staten en westerse landen als gerichte aanvallen van de Russische strijdkrachten voor te stellen”, beweerde de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konashenkov, zaterdagavond. Zo zal de druk op de NAVO verhoogd worden om nog meer wapens te leveren en een vliegverbod boven Oekraïne in te stellen, zei hij.

Bewijzen voor deze uitspraken zijn er niet. Oekraïne verwijt Rusland van zijn kant dat het steeds weer onwaarheden over vermeende geplande provocaties verkondigt om dan zelf onder valse vlag te kunnen aanvallen.

Al voor het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne op 24 februari hadden verscheidene westerse landen hun ambassadepersoneel uit de hoofdstad Kiev teruggetrokken. Enkele landen, waaronder Frankrijk, hebben nog diplomaten in Lviv.