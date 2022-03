Na zonovergoten zaterdag valt er sneeuw op meerdere plaatsen in Vlaanderen: “Maar komende week wordt droog en zonnig”

Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is het zondagochtend aan het sneeuwen. Dat blijkt uit foto’s die onze redactie bereikten en posts op sociale media. “Uitzonderlijk is dit niet, we hadden het ook voorspeld”, zegt weerman David Dehenauw. “Maar de komende dagen zullen we het niet zien.”

Eerder deze week was er euforie bij het bekijken van de weersvoorspellingen. Zon, zon en nog eens zon: dat was wat we voorgeschoteld zouden krijgen. Dat klopte ook, met onder meer een zonovergoten zaterdag. Maar zondagochtend viel op meerdere plaatsen in Vlaanderen, onder meer in Borgerhout, Lebbeke, Jette en Meise, zowaar sneeuw uit de lucht. Winterse neerslag. Hier en daar bleef die zelfs wat liggen, maar dat zijn uitzonderingen.

(lees verder onder de tweets)

Het was voorspeld, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Winterse buien, smeltende sneeuw en korrelhagel behoorden tot de mogelijkheden. En dat zien we inderdaad op meerdere plaatsen. Maar het vermindert in de loop van de dag omdat de temperaturen positief zijn. Er zal niets blijven liggen.”

Niet uitzonderlijk

Uitzonderlijk is het niet in deze tijd van het jaar, zegt Dehenauw nog. “Het is de ochtend na een heel koude nacht, dan gebeurt dat. Maar komende week gaan we dat niet meer zien. We krijgen een droge en zonnige week, met temperaturen die rond de 17, 18 en 19 graden komen. Tenzij het saharastof roet in het eten komt gooien (lacht).”

“Wat wel uitzonderlijk is”, vult zijn collega Frank Deboosere aan, “is dat we deze winter zo weinig sneeuwdagen gehad hebben. Maar in maart zijn er gemiddeld één of twee sneeuwdagen, echt verrassend is dat niet.” Hij heeft wel gevloekt, geeft hij toe, want net vandaag vindt in Genk de 100 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker plaats. “Maart was zeer droog en uiterst zonnig, behalve vandaag.”

Die grote verschillen tussen de temperaturen overdag en ’s nachts zijn typisch voor periodes met heel droge lucht en veel opklaringen.”Als het bewolkt en vochtig is, dan zijn die verschillen veel kleiner. Dat zie je in de zomer ook, maar in het voorjaar nog net iets meer”, zegt Dehenauw nog.