China over oorlog in Oekraïne: “Wij gaan aan juiste kant van de geschiedenis staan”

“China staat aan de juiste kant van de geschiedenis wat de crisis in Oekraïne betreft, dat zal wel blijken, en ons standpunt is vergelijkbaar met dat van de meeste landen.” Dat heeft de Chinese buitenlandminister Wang Yi gezegd. “China zal nooit externe druk of dwang aanvaarden en gaat in tegen alle ongefundeerde beschuldigingen en vermoedens tegenover het land.” Welke kant van de geschiedenis voor China de juiste is, specifieerde Yi niet.