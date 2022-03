Getuigen: “We hebben hem op de groep mensen zien inrijden. Daarna is hij gedraaid en heeft hij nog mensen aangereden”

Zes carnavalisten kwamen in het Waalse Strépy om het leven toen een auto achteraan inreed op een wandelende groep van een honderdtal mensen. Het was vreselijk, zo getuigen meerdere mensen die erbij waren ondertussen.

“We waren van huis naar huis aan het gaan om de Gilles op te halen, er waren ongeveer 150 mensen aanwezig”, vertelt Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL die ter plaatse was, aan RTL Info. De groep van een honderdtal mensen waar de auto met grote snelheid op inreed in de Rue des Canadiens maakte deel uit van carnavalsgroep Les Boute-en-Train uit La Louvière. Zij waren zich aan het voorbereiden op de carnavalstoet, die om 11 uur zou vertrekken.

“Op een lang recht stuk weg hoorden we een immens geluid achter ons en de auto is de groep ingereden”, zegt Collignon. “Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou zien. De auto versnelde nog. Toen we beseften dat er iets gaande was, lagen we allemaal op de grond. Mensen waren aan het schreeuwen, dit was vreselijk.”

Uit het niets

Ook Loan, een buurtbewoners, getuigt bij RTL Info over het drama. “Ik was rond 3.30 uur met vrienden op stap gegaan voor het ophalen van de Gilles, waar we na twee Covid-jaren erg naar uitkeken”, zegt hij. “We waren naar die omnisportzaal gegaan waar iedereen verzamelde, toen die auto plots uit het niets kwam. We hebben hem zelfs niet zien komen. We stonden niet ver van die groep mensen en we hebben hem erop zien inrijden. Daarna is hij gedraaid en heeft hij nog mensen aangereden.”

Loan is geschokt, zegt hij. “Mensen zijn in het rond beginnen te lopen en beginnen te roepen, er was grote paniek. We hebben geprobeerd om te doen wat we konden. Er was een meisje dat net niet onder de wielen van die auto beland is. Ik heb haar nog net opzij kunnen trekken. Anders was ze er niet meer. Het is traumatiserend.

Een andere buurtbewoonster vertelt bij RTBF wat gebeurd is. “Een half uur voordien had ik de tamboerijnen van de carnavalisten gehoord”, zegt Rosina. “Even later heb ik die auto tegen heel hoge snelheid horen passeren. Vijf seconden erna was er impact. Ik ben snel naar buiten gegaan en hoorde overal mensen schreeuwen. Tien minuten later waren de hulpdiensten er al. Voor sommigen was dat helaas te laat.”

Théo vertelt bij RTBF dan weer dat hij in de straat liep toen het gebeurde. Hij nam deel aan het ophalen en verzamelen van alle Gilles, zegt hij. “Ik liep naast de groep. Ik heb me omgedraaid en zag de auto erop inrijden. Remmen deed die niet. Ik ben er nog achter gelopen, maar het ging te snel. Er was veel volk toen. Ik heb mijn pa gezocht, en gelukkig gaat het goed met hem.”

Een andere Gilles is Dylan, die zich elders in de gemeente bevond toen het gebeurde. “Hier zijn geen woorden voor”, zegt hij bij RTBF. “Ik heb al zoveel verhalen gehoord. Ik weet niet wat waar is.”