Vijf wagens beschadigd na autobrand op het Kiel, link met eerdere brandstichtingen in Hoboken wordt onderzocht

In de Maurits Sabbelaan op het Kiel, op de grens met Hoboken, zijn zaterdagnacht drie wagens volledig uitgebrand. Twee andere wagens liepen brandschade op. De politie vermoedt dat een, mogelijk twee wagens in brand gestoken zijn. Of dit opnieuw het werk is van een of meerdere daders die eerder al toesloegen in Hoboken, wordt onderzocht.

De brand ontstond rond 3.30 uur in de Maurits Sabbelaan, op de hoek met de Alfons de Cockstraat op het Kiel. Een geparkeerde BMW en een Porsche Cayenne vatten om een nog onduidelijke reden vuur. De vlammen sloegen over op de andere geparkeerde wagens.

“In totaal brandden drie wagens volledig uit en was er brandschade zichtbaar bij twee andere wagens. Door de hevige brand raakten ook enkele rolluiken en een boom beschadigd”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. Niemand raakte gewond. Een verdachte kon niet aangetroffen worden.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Door de hevige brand was het echter niet eenvoudig om sporen te vrijwaren. “Vermoed wordt dat de brand bij een van de wagens, mogelijk twee, is aangestoken”, zegt Migom. De kans is dan ook groot dat de brandstichting gelinkt kan worden aan eerdere feiten in de buurt.

De voorbije weken raakten in totaal al vijftien wagens beschadigd na diverse autobranden. Afgelopen donderdagnacht nog stak een vermoedelijke pyromaan twee geparkeerde wagens in brand in de Frieslandstraat in Hoboken. Het onderzoek naar een of meerdere verdachten is nog volop aan de gang, bevestigt de politie. “De extra maatregelen die genomen waren, blijven uiteraard van kracht. Op basis van gegevens en onderzoek evalueren we constant of er bijgestuurd moet worden”, aldus Migom.

Ook in Deurne raakten zaterdagnacht overigens twee wagens beschadigd na een autobrand, maar daar was de oorzaak volgens de politie accidenteel.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM