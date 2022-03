‘Brokkelbrug’ over E313 geeft zich niet zomaar gewonnen: duizend ton beton verpulverd op elf uur tijd

Het leek zaterdagnacht wel of een legertje Transformers in Wommelgem was neergedaald. Maar de vakkundige slopers van de afgekeurde brokkelbrug op de E313 kwamen niet van een andere planeet, maar uit Limburg. De firma Baldewijns uit Hasselt zette de grote middelen in om in nauwelijks elf uur ruim duizend ton beton te verpulveren en af te voeren met het oog op recyclage.

Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kwam in de nacht van zaterdag op zondag zelf vanuit het verre Limburg naar het afgesloten stuk snelweg in Wommelgem om haar gouwgenoten aan het werk te zien. Baldewijns, een familiebedrijf onder leiding van Josette Baldewijns, heeft heel wat ervaring met afbraakwerken. Haar kraanmannen maakten eerder komaf met oude kaaimuren en bruggen langs en over het Albertkanaal.

De brug over de E313 die Wijnegem en Wommelgem sinds 1957 met elkaar verbond, viel eind 2019 in ongenade toen er plots brokstukken naar beneden kwamen. Al bij wonder leidde dit niet tot ongelukken of zelfs blikschade.

“Maar uit nazicht bleek dat het beter was om ze af te breken en te vervangen”, aldus Lydia Peeters. “Het voorval was voor mij aanleiding om de staat van alle bruggen te inspecteren. Veel van onze 2777 ‘kunstwerken’ dateren van de jaren 60 en 70. Omdat voor mij veiligheid absoluut primeert doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen waar nodig. Tot 2030 heb ik hiervoor een bedrag van 1,6 miljard euro uitgetrokken. In Wommelgem alleen al investeren we 7,1 miljoen euro, heropbouw inbegrepen.”

Ondanks de inzet van meer dan tien gigantische betonscharen, duurde het tot 1 uur – minister Peeters was net opnieuw naar Limburg vertrokken - alvorens de restanten van de eerder grotendeels ontmantelde brug met groot geraas naar beneden kwamen. De brokstukken van beton en metaal vielen op het wegdek van één van de drukste snelwegen van ons land. Dat was dit keer niet erg omdat het Agentschap Wegen en Verkeer het verkeer intussen via tijdelijke op- en afritten over smalle parallelwegen langs de werf had geleid. Alleen bij het begin van de onderbreking rond 22 uur leidde dat tot wat langere files in beide richtingen.

Ondanks het nachtelijke uur en de verrassend koude voorjaarsnacht sloegen vanop veilig afstand sloegen ook enkele tientallen Wommelgemnaren de operatie gade. Eén van hen was Ann Theys (N-VA), waarnemend burgemeester.

“Indrukwekkend”, keek ze haar ogen uit. “Ik heb zelf best veel herinneringen aan deze brug. Ik ging destijds naar de normaalschool van de zusters Annonciaden in Wijnegem en reed de brug toen elke dag twee keer op en af. Ook in een recenter verleden werd de brug nog veel gebruikt door de leerlingen van de Sint-Johannaschool, waar ik nu lesgeef, om te gaan zwemmen in Wijnegem.”

Een traan wegpinken deed Theys nu ook weer niet. Ze is blij dat de Vlaamse overheid investeert in een nieuwe brug. De opbouw daarvan start maandag al, op dezelfde locatie, maar zonder grote hinder voor het verkeer op de snelweg. De nieuwe brug zal uit drie delen bestaan: een centrale wegbrug voor het gemotoriseerde verkeer en twee fietsbruggen.

Op de wegbrug zijn twee rijstroken voorzien, één in elke richting. De westelijke fietsbrug (rijrichting Wommelgem) krijgt een enkelrichtingsfietspad van twee meter breed. Op de oostelijke fietsbrug (rijrichting Wijnegem) komt een fietspad van 2 meter breed en een apart voetpad van ca. 1m50.

Tijdens de opbouw, zowat het hele jaar 2022, zal de E313 ter hoogte van de werf steeds veilig gebruikt kunnen worden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, zijn aan aannemer BAM/Stadbader strikte regels opgelegd over inname van rijstroken op de E313.

De bouw van de middenpijler is bijvoorbeeld bewust in de paasvakantie gepland, omdat er dan meerdere rijstroken worden ingericht als werfzone. Het verkeer richting Antwerpen zal gedurende twee weken over twee rijstroken moeten passeren. Richting Hasselt zijn tijdens het eerste weekend van april twee rijstroken beschikbaar en tijdens de rest van de paasvakantie drie rijstroken. Weggebruikers houden dus ook in die periode best rekening met file en/of vertraging.

Eind 2022 zal de nieuwe brug klaar zijn om verkeer over de autosnelweg te voeren en zullen de centra van Wijnegem en Wommelgem opnieuw comfortabel en veilig met elkaar verbonden zijn.