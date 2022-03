Carnaval afgelast na drama waarbij zes carnavalisten om het leven kwamen

Na het drama in Strépy-Bracquegnies wordt de carnavaldriedaagse daar geannuleerd. Die zou van zondag tot dinsdag duren, maar door het dodelijke ongeval werd beslist de stekker eruit te trekken.

Het kon eindelijk weer. Ze keken ernaar uit, in Strépy-Bracquegnies, om na twee afgelaste edities door het coronavirus weer carnaval te vieren. Ze verzamelden in alle vroegte zondagochtend, en toen reed een wagen met twee inzittenden op een groep van meer dan 150 carnavalisten in.

Aanvankelijk beslisten de carnavalsgroepen om de feestelijkheden in een wat kleinschaligere versie te laten doorgaan, en enkele carnavalisten deden wel een sobere stoet, maar de burgemeester besliste er anders over. Tijdens de persconferentie liep hij hen op om alles te annuleren. Die oproep kreeg navolging. Zondag en de komende twee dagen zal er niet gefeest worden in Strépy-Bracquegnies.

De Gilles kunnen gelukkig wel volgende week hun hart ophalen. Dan is het carnaval in het vlakbij gelegen La Louvière.