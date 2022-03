“Ongelooflijk dat Adamyan nu Lang en Dost in de schaduw zet”

Je heb Bast Dost. 257 goals in de 504 profwedstrijden die hij al speelde. Dat is meer dan één goal per twee wedstrijden. Er is ook nog Noa Lang, dé sensatie van het vorige seizoen en intussen 25 miljoen euro waard op de transfermarkt. Dost en Lang zijn voorlopig echter schaduwspelers. Dé spits van Club Brugge is Sargis Adamyan, een speler die niet zo lang geleden vooral op velden in de Duitse derde klasse was terug te vinden. Heel straf.