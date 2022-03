Tevreden gezichten bij Club Brugge: “Verrast over Adamyan? Neen, ik wist dat hij prima speler voor ons was”

LEES OOK. Club Brugge maakt korte metten met zwak Genk (3-1) en nadert tot vijf punten van Union

Club Brugge won opnieuw, een zesde keer op rij al in de competitie. “We werken naar een grotere vorm toe, ja. We proberen gewoon zoveel mogelijk overwinningen binnen te halen. Zes op een rij is top. We willen nu ook het reguliere seizoen nog afsluiten met een zes op zes, da’s belangrijk voor ons.”

Genk maakte het Club nochtans niet makkelijk. “Ze deden het goed. We konden moeilijk de ruimte vinden en kwamen niet tot kansen toe. In de tweede helft ging het beter. We vonden meer ruimte. De mooiste goal van de namiddag? Ito deed het goed, maar de mooiste was toch van mij (lacht). Hoe het samenspel met Adamyan verloopt? Hij brengt veel energie en diepgang. Snelheid ook. Hij voegt er bovendien veel doelpunten aan toe, dus hij is belangrijk voor ons spel. De communicatie loopt vlot. Zijn Engels is beter dan hij wil toegeven, maar mijn Duits is ook goed (lacht).”

Adamyan: “Goed opgenomen in de groep”

“Ik ben tevreden van mijn wedstrijd vandaag”, opende de man van de wedstrijd Sargis Adamyan. “Ik heb inderdaad veel volume en intensiteit in mijn spel. Ik help op deze manier het team. Ik heb veel fun in het spel, het team heeft me uitstekend opgenomen in de groep. Ik durf zeker ook mijn bek open te trekken, maar dan vooral op het veld.”

Hij zit al aan vijf doelpunten voor Club Brugge, terwijl hij voor Hoffenheim amper scoorde. “Ik krijg hier zelfvertrouwen van de trainer en het team. Het is leuk dat ik dat kan terugbetalen met goals. Het is leuk om met CDK te spelen, want we verstaan elkaar uitstekend op het veld. Of hij in de Bundesliga past? Hij heeft alleszins het potentieel om daar te spelen, want er zijn veel clubs die hem liggen.”

Rits: “Goal Vanaken was ingestudeerd”

Ook Rits zag twee verschillende helften. “Maar over 90 minuten waren we de dominante ploeg. De eerste helft hadden we het moeilijk omdat we laat druk zetten en Lucumi laten indribbelen met de bal. Hij heeft de kwaliteit om de bal van kant te wisselen en in te spelen, dus tijdens de rust hebben we daarop gehamerd. In de tweede helft creëerden we meer kansen en vonden we meer ruimte, mede door de rode kaart. Het is nooit makkelijk als ze vrij hoog druk zetten. Dan kan je wel een overtal creëren in het middenveld, maar de centrale verdedigers van Genk dekten goed door op Charles als die uitzakte. Dan moeten we het juiste moment zien te vinden en af en toe geduldig zijn om de bal diep te krijgen.”

“Het is fijn om bepalend te zijn. Als voetballer wil je op het veld staan. Ik sta nu een beetje aanvallender dan ervoor. Achttien op achttien is een goede reeks, maar het belangrijkste deel van het seizoen moet nog komen. De eerste weken met de nieuwe trainer hadden we meteen veel wedstrijden, dus het was moeilijk om zijn details erin te slepen. Daar is nu wel tijd voor, dus het zal alleen maar beter worden.”

De goal van Hans Vanaken was ingestudeerd, verklapte Rits. “Ik moest gewoon tussen de palen mikken, dat lukte ook. Ik liep na de goal naar hem en hij zei dat hij de bal niet geraakt had. Dan is het mijn goal, lachte ik. En als hij de bal toch geraakt had, was het nog steeds een assist (lacht).”

Schreuder: “Niet verrast over Adamyan”

De Nederlandse coach van Club Brugge zag een moeilijke wedstrijd in de eerste helft. “We hadden het andere systeem bij Genk niet verwacht, dus het was even wennen voor ons. We speelden te traag van achteruit. Als dan toch vooruit speelden, waren we wel meteen dreigend. Genk heeft een goede ploeg met goede spelers die vertrouwen aan de bal hebben, dus dan moet je als ploeg compact verdedigen. Dat deden wij goed.”

De eerste goal was een ingestudeerde corner. “Mooi dat die erin gaat. Het voordeel van een topploeg is dat je beschikt over spelers met individuele kwaliteiten die een wedstrijd kunnen openbreken. Maar het blijft belangrijk om als team te blijven werken. Daar ben ik tevreden over als coach.”

“Ik ben niet verrast over Adamyan. Ik wist dat hij in deze competitie heel gevaarlijk kon zijn. Het is een geweldige teamspeler, die jaagt en maar blijft werken. Hij is bovendien prima aan de bal, en dus een prima speler voor ons. De interlandbreak komt een beetje ongelegen, maar dat weet je op voorhand. We kijken naar het positieve. Ik vind het wel vreemd dat wij als topploeg meteen op vrijdag aan de bak moeten, want wij hebben toch het meeste aantal internationals. Dat begrijp ik niet zo goed. Daarmee moeten we ook gewoon om kunnen.”