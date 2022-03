Racing Genk kon op het veld van Club Brugge nooit écht aanspraak maken op de zege nadat Hans Vanaken al vroeg scoorde voor de thuisploeg. Vanaken en de rest van de Brugse aanval speelde een goede wedstrijd, al stond de blauw-zwarte uitblinker dit keer in de spits. Bij Genk was er in de vorm van Junya Ito toch één groot lichtpunt.