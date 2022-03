Denis Odoi debuteert op z’n 33ste als international bij Ghana, dat barrages speelt voor het WK: “Ik had de hoop al opgegeven”

Denis Odoi wordt op 33-jarige leeftijd international. Niet bij de Rode Duivels, wél bij Ghana, dat op 25 en 29 maart barrages speelt tegen Nigeria voor het WK in Qatar komende winter. De middenvelder heeft een Ghanese vader. “Ik had de hoop al opgeborgen, maar plots kreeg ik een telefoontje dat de papieren in orde waren.”

Omdat Roberto Martinez alleen maar spelers selecteerde die minder dan 50 caps hebben, werd Denis Odoi hier en daar bij de Rode Duivels verwacht. “Maar je zal wel zien waarom ik er niet bij ben”, knipoogde hij na de zege tegen Genk. De 33-jarige middenvelder wordt in de herfst van zijn carrière namelijk toch nog international. Bij Ghana, welteverstaan. Zij spelen nog barragewedstrijden voor het WK in 2022 tegen Nigeria. Op 25 en 29 maart wordt beslecht of The Black Stars komende winter naar Qatar mogen. “We zijn daar al jaren mee bezig”, vertelt Odoi. “Het contact kwam er toen ik bij Fulham speelde. Maar de papieren raakten maar niet rond, waardoor ik die ambitie eigenlijk al achter mij gelaten had. Maar kijk: straks word ik voor de eerste keer international.”

Met Partey en Amartey

Recent kreeg Odoi namelijk een telefoontje van coach Otto Addo dat de formaliteiten eindelijk in orde waren. “Ik was een beetje verrast”, beaamt Odoi. “Het zijn toch twee levensbelangrijke wedstrijden die we gaan spelen. Misschien ga ik zelfs naar het WK. Of ik mij een echte Ghanees voel? We gaan niet flauw doen: ik ben natuurlijk meer Belg. Maar mijn vader is van Ghana, dus dat is sowieso een deeltje van mij. Daarom ben ik fier om straks voor het nationaal elftal te spelen.” Wat Odoi bij Ghana mag verwachten? Hij treft er alleszins Paintsil (Genk) en doelman Nurudeen (Eupen), net als Premier League-sterren als Partey (Arsenal) en Amartey (Leicester City). “Ik heb gehoord dat alles er heel goed geregeld is”, zegt Odoi. “Vaak zijn nationale elftallen in het Afrikaanse continent wat chaotisch, maar blijkbaar is dat bij Ghana niet zo. Ik kijk er enorm naar uit: het wordt een leuke ervaring.”