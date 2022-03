Salzburg-spits Adeyemi haakt af voor oefeninterlands van Duitsland

De 20-jarige aanvaller van Salzburg, dit seizoen al vijftien keer aan het kanon in de Bundesliga, wordt voorlopig niet vervangen.

Adeyemi maakte in september vorig jaar zijn internationaal debuut in de WK-kwalificatiematch tegen Armenië (6-0) waarin hij meteen scoorde.

Bondscoach Hansi Flick selecteerde 25 spelers voor de wedstrijd tegen Israël in het Duitse Sinsheim volgende zaterdag en tegen Nederland in Amsterdam drie dagen later.