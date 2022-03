Terugkeer Christian Eriksen bij Denemarken mogelijk in het gedrang door coronabesmetting

Christian Eriksen heeft besmetting met het coronavirus opgelopen en is daardoor out voor het Premier League-duel van zondag met Brentford op bezoek bij het Leicester City van Youri Tielemans.

Bij de Deense nationale ploeg zal hij zijn terugkeer nog minstens enkele dagen moeten uitstellen. De Deense voetbalfederatie DBU meldde zondag dat de dertigjarige middenvelder later deze week aansluit. “We rekenen op hem in de oefeninterlands tegen Nederland en Servië”, zo klinkt het bij bondscoach Kasper Hjulmand.

Eerder deze week werd Eriksen negen maanden na zijn hartstilstand tijdens EURO 2020 voor het eerst terug opgeroepen voor de Deense nationale elf.

De beelden van het EK-duel tussen Denemarken en Finland van vorige zomer in het Parkenstadion in de hoofdstad Kopenhagen staan nog steeds op het netvlies gebrand. Vlak voor rust zeeg Eriksen neer. De ernst van de situatie was meteen duidelijk. De technisch begaafde middenvelder gaf geen teken van leven en moest op het veld gereanimeerd worden, om vervolgens met spoed te worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Ongeveer een uur later bleek dat Eriksen stabiel was en werd de wedstrijd uitgespeeld. Wat volgde was een lange revalidatie.

Eriksen liet eind vorig jaar zijn contract bij Inter ontbinden omdat hij niet met een defibrillator mag voetballen in Italië. Hij trainde even mee met Jong Ajax en tekende vervolgens een contract bij Brentford. Eriksen speelde eerder in de Premier League bij Tottenham Hotspur, waar hij zijn beste dagen als voetballer kende.

Ook Club Brugge-nieuwkomer Andreas Skov Olsen werd opgeroepen door bondscoach Kasper Hjulmand. Daarnaast is er in de selectie ook plaats voor ex-Genkenaar Joakim Maehle (Atalanta) en Jacob Bruun Larsen (ex-Anderlecht).