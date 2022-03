Invaller Amallah bezorgt Standard met éen klasseflits de zege tegen KV Kortrijk

Standard weet weer wat winnen is. Na een gelijkspel tegen Charleroi en een nederlaag tegen buur Seraing knoopten de Rouches aan met een 0-1-winst op het veld van KV Kortrijk. Het resultaat verbergt evenwel dat het spelniveau ontluisterend slecht was. Invaller Selim Amallah forceerde de winst met welgeteld één klasseflits. Standard is hiermee mathematisch gered op de derde laatste speeldag.

Met KV Kortrijk en Standard stonden twee teams uit de rechterkolom tegenover elkaar. En of dat eraan te zien was. Er kon gerust een streep door het eerste halfuur getrokken worden. Zelfs de terugkeer van Gilles Dewaele en Luka Elsner passeerde geruisloos bij de fans. De enige opmerkelijke feiten waren een snedige tackle van Abdoul Tapsoba op Dylan Mbayo en de daaruit resulterende vrijschop. Abdelkahar Kadri vond Aleksandar Radovanovic, die de bal vanuit buitenspelpositie tegen de paal gleed.

Dat het niveau zo bedroevend was, behoefde eigenlijk geen verbazing. Kortrijk is in 2022 bezig aan een dramatische reeks van 6 op 33. Standard doet met 10 op 33 amper beter.

Het laatste kwartier van de eerste helft liet beterschap verhopen. Nayel Mehssatou trapte eerst vanop afstand een metertje naast, waarna Kevin Vandendriessche ei zo na Jesaja Charles Herrmann kon bereiken aan de tweede paal, maar er zat een Luiks been tussen. Net voor de rust kreeg Herrmann dé kans op de openingsgoal aangeboden door Kadri vanop vrijschop, maar de Duitser kon zijn kopbal niet laag genoeg houden. Welgeteld nul schoten binnen het kader in de eerste helft, rusten dus met een 0-0-stand.

In de tweede helft was er meer animo. Herrmann haalde uit met een schuivend schot, dat nipt naast ging. Niet veel later leek een corner de openingstreffer in te leiden, maar Sambou Sissoko kopte onbesuisd over.

Net voorbij het uur dan toch eens Standard, Cafaro met een poging vanuit een scherpe hoek, waarop Ilic zijn vuisten moest gebruiken. De rebound viel in de voeten van Emond die gewonnen spel leek te hebben, maar Radovanovic kopte het schot met gevaar voor lijf en leden van de lijn.

Het spelbeeld was identiek aan de eerste helft. Veel duels, maar vooral veel slordigheden die verhinderden dat het een aangename partij kon worden. De match leek dan ook af te stevenen op een droge 0-0, maar een kwartier voor het einde gebeurde het alsnog. Vandendriessche werd eruit gelopen door Cafaro, die Amallah bereikte. De klasseflits van de Marokkaan legde de match in de beslissende plooi. De ingevallen Amallah kapte Radovanovic met rechts uit, zag dat Ilic te ver uit zijn doel stond en rondde met een knap stiftertje de puike actie af. Sainsbury probeerde nog van de lijn te keren, maar vloog samen met de bal het doel in. 0-1 voor de Rouches, die verder bleek voor de dag kwamen.

Een mak KV Kortrijk zette er nog wat wanhoopspogingen tegenover, maar de Kerels konden alleen maar lijdzaam toezien hoe er voor de achtste (!) keer dit kalenderjaar werd verloren van een al even zwak Standard. Met dit spelniveau wordt het moeilijk om nog punten te sprokkelen in de laatste twee wedstrijden, op het veld van KV Mechelen en thuis tegen RSC Anderlecht. Hetzelfde geldt voor Standard, dat volgende week leider Union op bezoek krijgt en het seizoen afsluit op het veld van STVV.

Het laatste woord was voor de fans. Daar waar die van Standard de zege en de bijhorende mathematische zekerheid van het behoud met de spelers vierden, werden de Kerels onder gefluit naar binnen begeleid door hun achterban. Met als niet mis te verstane boodschap “wij willen voetbal zien.”