Van rattenjager tot machtig ex-spion: hoe Poetin in alle discretie Rusland overnam

Toenmalig Russisch president Boris Yeltsin met de in 1999 premier Vladimir Poetin. Later zou Poetin het presidentschap overnemen. — © BELGAIMAGE

Hoe groeide Vladimir Poetin van arme arbeiderszoon uit tot één van ’s werelds meest gevreesde dictators? Was hij de juiste man op de juiste plaats, of heeft hij zich na de val van de Sovjet-Unie een weg naar boven geknokt via zijn netwerk van spionnen en maffiabazen? Zeker is dat zijn ervaring bij de KGB, de geheime dienst van het Sovjetregime, hem heeft gemaakt tot de leider die hij vandaag is: een meester in het misleiden.