Zelenski is klaar voor onderhandelingen met Poetin. “Maar als deze pogingen mislukken, betekent dat de derde wereldoorlog”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is klaar om met Vladimir Poetin aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dat heeft hij zondag gezegd tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar als de onderhandelingen mislukken, zou dat het begin van de derde wereldoorlog zijn, waarschuwde hij.

“Ik ben klaar om met hem te onderhandelen - zoals ik al twee jaar klaar ben. Ik denk dat we zonder onderhandelingen deze oorlog niet kunnen beëindigen”, zei Zelenski.

Rusland en Kiev voeren nu al gesprekken die tot het einde van het militaire geweld moeten leiden. Volgens Turkije, dat probeert te bemiddelen, staan Moskou en Kiev zelfs dicht bij een akkoord.

Zes punten

Volgens een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wordt onderhandeld over zes punten: de neutraliteit van Oekraïne, de ontwapening en veiligheidsgaranties, de door Rusland gewilde “denazificatie”, het wegwerken van dammen tegen het gebruik van de Russische taal in Oekraïne, het statuut van de separatistische Donbass-regio en het statuut van het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland Krim.

Hoe dan ook kan over de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne niet worden onderhandeld, zei Zelenski aan CNN. Van de westerse leiders eist hij veiligheidsgaranties voor zijn land.