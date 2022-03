RWDM boekt vlotte zege tegen hekkensluiter Virton en stelt titelfeest van Westerlo nog wat uit

RWDM heeft zondag op de 25e speeldag in de 1B Pro League met 3-0 gewonnen van rode lantaarn Virton.

Igor de Camargo opende na zestien minuten de score. Iets voorbij het uur verdubbelde Lenny Nangis de voorsprong van de Brusselaars. William Togui legde in de 79e minuut de eindstand vast.

In het klassement nadert RWDM met 45 punten tot op vier punten van leider Westerlo. De Kemphanen komen zondagavond (20 uur) nog in actie thuis tegen Lierse. Tegelijk loopt RWDM uit op Waasland-Beveren, derde met 38 punten, in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op barrages om promotie. Virton bengelt als achtste helemaal onderin met 17 punten.