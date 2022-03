Het drama in Strépy-Bracquegnies hield het carnaval na twee jaar wachten door corona niet tegen. Met de moed der wanhoop kwamen de feestvierders en carnavalsfiguren, enkele uren na het overlijden van zes van hun buren, alsnog samen. “Als ze ons vragen om door te gaan, dan doen we dat. Maar ik was hier liever niet geweest.”