Terreurslachtoffers 100 procent vergoed, “ook wanneer ze niet verzekerd zijn”

Bijna zes jaar na de terreuraanslagen in Brussel van 22 maart 2016 ligt er een voorstel op tafel dat de wettelijke bescherming van terreurslachtoffers verder moet verbeteren. Wie het slachtoffer wordt van een terroristische daad, zal in de toekomst 100 procent vergoed worden voor lichamelijke letsels, ook wanneer hij/zij niet verzekerd is, zo staat er in het voorstel.