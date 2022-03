Hoboken, Kiel

“Die pyromaan weet heel goed waar hij mee bezig is. Net zoals bij de vorige autobranden laat hij geen sporen na. De onzekerheid is akelig.” Buurtbewoners in Hoboken en op het Kiel maken zich zorgen, nu zaterdagnacht opnieuw drie wagens in vlammen zijn opgegaan. De voorbije weken raakten al negentien wagens beschadigd door opzettelijk aangestoken autobranden in en rond Hoboken.