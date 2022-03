Ze namen de plot van ‘Lupin’ iets te serieus: 7 jongeren die set van Netflix-serie beroofden aangeklaagd voor ‘gewapende overval’

Soms haalt de werkelijkheid de fictie in. Dat was het geval op 25 februari in Nanterre, een voorstad ten westen van Parijs. In de wijk Pablo Picasso blikte hoofdrolspeler Omar Sy samen met enkele collega’s een aflevering in van een nieuw seizoen van de succesvolle Franse Netflixserie Lupin. Daarin speelt hij de rol van Assane Diop, een gentleman-inbreker die zich spiegelt aan Arsène Lupin, de legendarische (en al even fictieve) ‘gentleman-cambrioleur’ uit de boeken van de Franse schrijver Maurice Leblanc, uit het begin van vorige eeuw

De Netflixreeks is losjes gebaseerd op het werk van de Franse schrijver Maurice Leblanc. — © BELGAIMAGE

Alleen waren de circa 20 gemaskerde mannen die op klaarlichte dag, rond kwart over drie in de namiddag, plots de set binnenvielen, minder ‘gentleman’. Ze gooiden met vuurwerk en maakten van de ontstane paniek gebruik om zo veel mogelijk spullen buit te maken. Behalve flink wat opnamemateriaal ook smartphones, portefeuilles en kleding. Bij de overval raakte niemand gewond (Omar Sy stond diezelfde avond al te blinken op de uitreiking van de Césars, de Franse Oscars). Al gingen de dieven er wel vandoor met een flinke buit, die geraamd werd op ruim 300.000 euro.

Nog mededaders gezocht

Al op 9 maart werden zeven jongeren tussen 13 en 21 jaar, afkomstig uit Hauts-de-Seine, opgepakt. Enkele dagen later werden ze voorgeleid en intussen zijn ze ook officieel beschuldigd van “gewapende overval in het kader van een georganiseerde bende” en “heling van gestolen goederen”, zo heeft het parket van Nanterre bevestigd aan het Franse persbureau AFP.

Drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis, vier staan onder gerechtelijk toezicht. Enkelen waren al gekend bij het gerecht voor eerdere strafbare feiten. De politie zegt dat ze nog steeds op zoek is naar de mededaders. Een deel van de gestolen apparatuur is intussen teruggevonden.

Lupin is overigens niet de enige razend populaire Netflixproductie die dit jaar inbrekers over de vloer kreeg. Enkele dagen vóór het incident in Parijs werden meer dan 200 antieke rekwisieten ontvreemd van de set van The crown in South Yorkshire. De gestolen voorwerpen hadden een waarde van omgerekend 175.000 euro, waaronder een replica van een Fabergé-ei dat in 1933 eigendom was van George V, de grootvader van de huidige koningin.