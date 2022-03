Zelenski vergelijkt Rusland met nazi-Duitsland: “In Moskou wordt nu over een ‘eindoplossing’ gesproken, maar deze keer gaat het over de Oekraïense kwestie”

In een videoboodschap voor de Knesset, het Israëlische parlement, heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag de houding van Rusland vergeleken met die van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. “In Moskou wordt nu over een ‘eindoplossing’ gesproken, maar deze keer gaat het over de Oekraïense kwestie”, zei hij.

Zelenski, die zelf Joodse wortels heeft, maakte zo de vergelijking met de Endlösung, de ‘eindoplossing’ die de nazi’s hadden uitgewerkt voor wat ze het Jodenvraagstuk noemden: het doden van alle Joden in Europa.

“Grootschalige, verraderlijke oorlog”

Voor Zelenski is de Russische invasie in zijn land meer dan een “speciale militaire operatie”, zoals Rusland het zelf omschrijft. “Dit is een grootschalige, verraderlijke oorlog die gericht is op de vernietiging van ons volk, onze kinderen, onze families, onze staat.” Oekraïne bevindt zich zo in een even precaire situatie als Israël in het Midden-Oosten, zei Zelenski.

De Oekraïense president riep Israël ook op eindelijk de kant van zijn land te kiezen in de oorlog. De Israëlische premier Naftali Bennett probeert te bemiddelen tussen Kiev en Moskou en bracht al een bezoek aan de Russische president Poetin.

“Je kunt je afvragen waarom we van u geen wapens ontvangen en waarom Israël nog steeds geen ernstige economische sancties heeft getroffen tegen Rusland”, zei Zelenski. Verwijzend naar de voortdurende Russische raketaanvallen, zei hij: “Iedereen in Israël weet dat uw afweergeschut het beste is. Iedereen weet dat uw wapens sterk zijn.”