Scholier zwaar toegetakeld door twee ‘kopschoppers’: agressieve aanval van dichtbij gefilmd

Het parket is een onderzoek gestart nadat een scholier vrijdagnamiddag in de Spaarzaamheidstraat zwaar werd toegetakeld door twee zogenaamde ‘kopschoppers’. De politie van Aalst bevestigt het onderzoek maar wil voorlopig niet meer info kwijt.

De feiten speelden zich af rond 16 uur. Op de video van de gruwelijke aanval die werd verspreid via de sociale media, is te zien hoe de jongen weerloos op de grond ligt en van de twee agressors bijzonder harde klappen en trappen te verduren krijgt. De aanvallers gingen nietsontziend tekeer en aarzelden niet om het jonge slachtoffer meermaals en hard op zijn hoofd te schoppen.

Onderzoek naar zware vechtpartij in Aalst. — © TV Oost

De aanval werd van dichtbij gefilmd zoals bij zulke feiten wel vaker het geval is, maar het is niet duidelijk of de man of vrouw die de camera hanteerde daadwerkelijk betrokken partij was, dan wel een toevallige passant. Op de beelden is ook te zien hoe twee oudere personen wél ingrijpen, maar hun tussenkomst heeft amper effect.

Parket voert onderzoek

Het slachtoffer raakte gewond en had verzorging nodig, maar kon zich daarna wel nog naar het politiebureau verplaatsen om klacht neer te leggen. Gevraagd naar een reactie bevestigt de politie van Aalst de feiten, maar wil men verder geen informatie kwijt.

“Een van de betrokken partijen heeft hierover klacht ingediend en het parket is ingelicht”, zegt communicatieverantwoordelijke Lisa Wynendaele. “Het onderzoek wordt nu gevoerd door het parket. Over het motief of verdachten kunnen we nog geen info meegeven.”