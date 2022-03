Na twee jaar corona keek iedereen enorm uit naar het carnaval. Maar nog voor de stoet vertrokken was in Strépy-Bracquegnies, had een auto zich in een groep van 150 tot 200 carnavalisten geboord. De balans is zwaar: zeker 6 doden, 10 mensen in levensgevaar en tientallen zwaargewonden. “Carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn”, klonk het zondagavond bij de Gilles.