Russen verliezen nog een bevelhebber: adjunct-commandant van Zwarte Zeevloot gedood nabij Marioepol

Pro-Russische troepen nemen positie in bij Marioepol. — © REUTERS

De adjunct-commandant van de Russische Zwarte Zeevloot, Andrej Paliï, is gedood tijdens gevechten met Oekraïense troepen, “toen hij Marioepol van de Oekraïense nazi’s probeerde te bevrijden”. Dat heeft de gouverneur van Sebastopol zondag gemeld in een post op Telegram.

Sebastopol ligt op de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd, en is de havenstad waar de Zwarte Zeevloot zijn belangrijkste basis heeft. Volgens gouverneur Mikhail Razvojajev kwam Paliï zaterdag om het leven bij gevechten rond Marioepol. Die stad in het zuidoosten van Oekraïne wordt al weken zwaar belegerd door Rusland.

Volgens Russische media was Paliï in 2020 ook de adjunct-commandant van de Russische troepen in Syrië. Rusland biedt daar sinds september 2015 militaire steun aan het regime van president Bashar al-Assad.