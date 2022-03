Reizen is het enige waaraan je geld uitgeeft en toch rijker van wordt, klinkt het weleens. Al gaat die vlieger deze zomer minder op. Want na de vliegtaks, die op 1 april ingaat, gooien nu ook de fors gestegen kerosineprijzen roet in het eten. Zeker voor wie een pakketreis – vlucht plus verblijf – boekt, is de kans reëel dat er nog een (flinke) brandstoftoeslag bij komt.