REACTIES. Teleurgestelde Yari Verschaeren en Wesley Hoedt, tevreden goalgetter Tarik Tissoudali: “Ik twijfelde om te schieten met links”

Tarik Tissoudali: “We hebben 90 minuten lang gestreden”

De Gentse goalgetter Tarik Tissoudali verscheen voor de televisiecamera’s na afloop van de 1-0-zege, maar was moeilijk verstaanbaar door het enthousiaste Gentse publiek. “Ik moet toegeven dat het een hele zware wedstrijd was. Anderlecht verdedigde heel sterk”, stak hij van wal. “We probeerden goed druk te zetten, maar dat lukte alleen in het begin een beetje. Zij kregen snel meer controle waardoor wij het iets moeilijker kregen. Maar ik denk dat we 90 minuten lang hebben gestreden voor de drie punten. We bleven erin geloven en wachtten op dat ene moment. Gelukkig ging die bal erin en kunnen we het afmaken.”

“Ik wilde wel meer ballen krijgen, maar hun verdedigers stonden gewoon goed. We moesten vertrouwen hebben dat dat ene moment wel ging komen en dat kwam er ook. Ik ben blij dat we achterin de nul kunnen houden. Ik heb met mijn linker gescoord, waar die blessure is. Ik dacht nog ‘Moet ik wel schieten met links?’ Want het doet wel nog heel veel pijn als ik schiet, maar ik heb het toch gedaan. Wat een bevrijding. We waren de laatste weken goed bezig. Dit is onze beloning. We hebben nu nog twee competities waarin we actief zijn. Europees zijn we uitgeschakeld. Ik denk dat we nu wat meer rust kunnen hebben en ons kunnen focussen op de beker en de competitie.”

Wesley Hoedt: “Het overkomt mij niet vaak, maar ik weet niet wat te zeggen”

Een teleurgestelde Wesley Hoedt: “Ik zit eigenlijk zonder woorden. Dat overkomt me niet vaak. Dit is het verhaal van het hele seizoen. We creëren genoeg, maar we maken ze niet snel genoeg af. Als je zoveel kansen krijgt op Gent, tja… Zij hebben één keer op doel geschoten en die gaat erin. We hebben ons wat aangepast in de tweede helft en dan kwam Gent er ook helemaal niet meer uit. Alleen blijft ons euvel hetzelfde: zoveel kansen nodig om te scoren. Inclusief mezelf, want ik krijg een 150% kans die ik er gewoon in moet koppen. We scoren wel veel, maar ik denk dat we nog zo’n 40% extra goals laten liggen. Dat breekt ons nu zuur op. En nu? Ja, heel zuur. Nog twee wedstrijden waarin we het niet meer in eigen handen hebben. Die moeten we gewoon winnen. Het zou bijna onmogelijk zijn als we buiten de top vier vallen, maar daar lijkt het nu wel op.”

Yari Verschaeren: “We hebben gedomineerd”

Ook Verschaeren reageerde teleurgesteld: “Heel jammer. Vooral in de tweede helft hebben we gedomineerd. We hebben de kansen gehad. Jammer dat we die drie punten niet hebben gepakt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zeker in zo’n belangrijke wedstrijd is dat jammer. We wisten dat dit een belangrijke match was voor een ticket voor Play-off 1. Zij speelden met twee heel hoge wingbacks, dus moesten wij laag verdedigen. In de tweede helft konden we hoger druk zetten en de bal hoger veroveren. Ik denk dat zij er toen wat door zaten. Nu moeten we ons concentreren op de volgende wedstrijden.”