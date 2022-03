Een patser met een zware voet die rijbewijs al eens 24 dagen kwijt was: dit is Paolo F., die carnavalsdrama in Strépy aanrichtte

Paolo F., de dertiger achter het stuur van de zware BMW 5-serie die het drama in Strépy aanrichtte, stak op sociale media zijn voorliefde voor snelheid en krachtige auto’s niet onder stoelen of banken.

De man uit Maurage, een deelgemeente van La Louvière, veroorzaakte de dramatische aanrijding vermoedelijk als gevolg van een cocktail van drugs, alcohol en een veel te hoge snelheid. De man zou heel de nacht op stap zijn geweest in een discotheek in de buurt, waar er aardig werd gedronken en ook de nodige drugs werd genomen.

Getuigen van de aanrijding, maar ook beelden van bewakingscamera’s in de buurt, laten zien dat de wagen aan zeer hoge snelheid door de straten van Strépy en omstreken racete.

En dat is voor zijn omgeving geen verrassing. Op de Facebookpagina van Paolo F – ook zijn neef Nino N. zat zondagochtend in de auto – staan zelfgemaakte filmpjes waarbij hij filmt hoe de snelheidsmeter van zijn auto tot ver voorbij de wettelijke toegestane snelheidslimiet gaat. “We hadden hem al eens aangesproken over zijn rijstijl”, vertelt een vriend. “Dat er vroeg of laat zware ongevallen van gingen komen. En zie wat er nu gebeurt...”

Als gevolg van zijn zware voet was de man in 2017 al eens veroordeeld tot een rijverbod van 24 dagen. Hij moest toen ook zijn rijexamen opnieuw doen om weer met de auto te mogen rijden. (sp)