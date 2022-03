Hij maaide tientallen mensen van de weg in Strépy, nadien stond hij naast de auto te wachten tot de politie arriveerde

Zes doden, tien mensen zwaargewond van wie sommigen nog in levensgevaar, en 27 lichtere gewonden. Dat is de lood­zware balans na het drama in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies. Een auto reed er zondag met hoge snelheid in op een carnavalsstoet. De bestuurder en zijn passagier waren op ­terugweg van een dancing. Toen de politie arriveerde, stonden ze gewoon naast de auto te wachten.