“Het feest annuleren zal onze vrienden niet terugbrengen”: carnavalisten wilden slachtoffers eren door te blijven vieren

Het carnaval in Strépy-Bracquegnies werd uiteindelijk stilgelegd, al was dat niet naar de zin van de Gilles zelf. “Je begrijpt het niet als niet-carnavalist, maar de slachtoffers hadden gewild dat het was doorgegaan. Te hunner ere.” In Aalst begrijpen ze het wel. “Natuurlijk kan je niet meer vieren. Maar een carnavalstoet kan een rouwstoet worden. Om samen het verdriet te verwerken.”