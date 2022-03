Oostenrijkse president brengt het eerste staatsbezoek aan België sinds corona

Van der Bellen en zijn echtgenote Doris Schmidauer worden maandagmorgen door koning Filip en koningin Mathilde ontvangen in het Koninklijk Paleis. Later op de dag zal in het Egmontpaleis ook een ontmoeting plaatsvinden tussen de president en premier Alexander De Croo. Van der Bellen zal ook worden ontvangen in de Senaat en de Kamer en in het Brusselse stadhuis. Een officieel diner in het kasteel van Laken sluit de eerste dag af.

De rest van het bezoek staat meer in het teken van technologie, cultuur en ecologie. Zo is er dinsdagmorgen een bezoek gepland aan het onderzoekscentrum VEG-i-TEC in Kortrijk, dat vrijdag nog getroffen werd door een brand. Omdat voornamelijk de buitenkant van het onderzoekscentrum schade opliep, zal het bezoek waarschijnlijk wel kunnen plaatsvinden, zo klinkt het vrijdag bij de FOD Buitenlandse Zaken.

Voorts staan dinsdag nog een bezoek aan de stad Brugge en aan Tour & Taxis in Brussel op het progamma. Woensdag vindt dan weer een ontmoeting plaats met klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele en wordt ook het Hergé Museum bezocht.

Het is het eerste staatsbezoek tussen Oostenrijk en België sinds 1997. “Dit staatsbezoek herbevestigt de nauwe historische en culturele banden tussen onze twee landen maar ook de bereidheid om samen te handelen om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan”, zo beklemtoont de FOD Buitenlandse Zaken.