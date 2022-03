Twee derde van aanvallen met ransomware komt uit Rusland

Aanvallen met ransomware zijn een van de belangrijkste dreigingen omdat ze de volledige werking van het doelwit stil kunnen leggen. “Ongeveer twee derde van de ransomwaregevallen is vermoedelijk het werk van Russische groeperingen”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB. “Door het conflict in Oekraïne volgt onze afdeling Cytris (Cyber Threat Research and Intelligence Sharing, red.) dat met extra aandacht op. De oorlog heeft geleid tot spanningen onder die hackergroepen op het darkweb. Een aantal, zoals Conti, schaart zich openlijk achter het Kremlin. Maar binnen die groepen is er ook verdeeldheid. Sommigen scheuren zich af en lekken de “toolbox” en andere interne informatie van hun compagnons.”

Doordat de dreiging toeneemt, breidt ook het CCB uit. De dienst, die onder de kanselarij van de eerste minister valt, telt nu ongeveer vijftig mensen en groeit alvast naar 85 personen. Het plan is om daarna tot 120 te gaan. Daarmee blijft het naar Europese normen een relatief kleine dienst.