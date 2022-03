Oekraïne verwerpt Russisch ultimatum voor Marioepol: “Open gewoon corridor in plaats van tijd te verspillen aan lange brieven”

Het Russische ministerie van Defensie had Kiev tot maandagochtend 5 uur Moskou tijd (3 uur Belgische tijd) gegeven om te bevestigen dat het zijn “strijders” in de belegerde stad Marioepol de opdracht heeft gegeven om de wapens neer te leggen. In een acht pagina’s tellende brief had Moskou gezegd dat de “Oekraïense nationalisten” in dat geval de kans zouden krijgen om maandag tussen 10 uur en 12 uur Moskou tijd (tussen 8 uur en 10 uur in België) ongewapend Marioepol te verlaten via humanitaire corridors.

Maar de Oekraïners zijn dus niet van plan om op die eis in te gaan. “Open gewoon een corridor in plaats van jullie tijd te verspillen aan een brief van acht bladzijden”, citeerde Veresjtsjoek zichzelf uit haar antwoord aan de tegenstanders.