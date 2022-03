Conservatieve rechter van Amerikaans Hooggerechtshof opgenomen in ziekenhuis

De conservatieve rechter Clarence Thomas van het Amerikaanse Hooggerechtshof is in een ziekenhuis in Washington opgenomen met “griepachtige symptomen”. Dat heeft het Hooggerechtshof zondagavond gemeld. De 73-jarige wordt er behandeld wegens een infectie.

“Zijn symptomen verminderen, hij rust uit en verwacht wordt dat hij over een dag of twee het ziekenhuis mag verlaten”, klinkt het. Het Hooggerechtshof verstrekte geen verdere details over de toestand van de rechter.

Thomas wordt gerekend tot de conservatieve meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof, waarvan hij sinds 1991 lid is. Hij werd indertijd voorgedragen door de toenmalige Republikeinse president George H.W. Bush en is de enige Afro-Amerikaan onder de negen rechters van het Hooggerechtshof. De rechters aan het Hooggerechtshof worden benoemd voor het leven, maar kunnen ervoor kiezen met pensioen te gaan of af te treden.