Colombiaanse marine onderschept speedboot met 3,4 ton cocaïne aan boord

Op de Caraïbische Zee hebben de Colombiaanse veiligheidstroepen met de steun van het Amerikaanse leger een speedboot onderschept die ongeveer 3,4 ton cocaïne aan boord had. De waarde van de in beslag genomen drugs wordt geschat op meer dan 120 miljoen dollar (zo’n 109 miljoen euro). Dat heeft de Colombiaanse marine zondag bekendgemaakt.

Vliegtuigen van de luchtmacht en de marine hadden de verdachte boot gelokaliseerd met de hulp van de Amerikaanse strijdkrachten. Na een achtervolging slaagde een interventieteam van de kustwacht er uiteindelijk in de speedboot ongeveer 120 zeemijl (220 kilometer) voor de Colombiaanse archipel van San Andrés en Providencia te doen stoppen. De boot was op weg van Colombia naar Midden-Amerika. De bemanning - drie Nicaraguanen en twee Costa Ricanen - werd opgepakt.

Colombia wordt beschouwd als het belangrijkste land van herkomst voor cocaïne, vóór Peru en Bolivia, waar de cocaplant ook wordt geteeld. Drugskartels smokkelen de drugs in grote hoeveelheden via Midden-Amerika naar de VS en Europa.