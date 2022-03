Zes doden bij politieactie in favela in Rio de Janeiro

Bij een politieactie in een favela in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn volgens de veiligheidsdiensten zes criminelen gedood. Nog eens vier anderen werden gearresteerd. Ook werden er zes vuurwapens, een granaat, auto’s en drugs in beslag genomen, zo maakte de militaire politie van de gelijknamige deelstaat zondag bekend.

De operatie in de sloppenwijk Chapadão in het noorden van de stad was gericht tegen een bende die gespecialiseerd is in ladingdiefstal.

In geen enkel ander land ter wereld komen zo veel mensen om bij politieoperaties als in Brazilië. In de favela Jacarezinho, ook in het noorden van Rio, werden in mei nog minstens 28 vermoedelijke leden van drugsbendes gedood tijdens de bloedigste politieactie in de geschiedenis van de stad.