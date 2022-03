Lek in chemische fabriek in Soemi, omwonenden moeten toevlucht zoeken tot kelders

In de Oekraïense stad Soemi, in het noordoosten van het land, is maandagochtend om een nog onbekende oorzaak ammoniak gelekt uit een chemische fabriek.

Een regionale legerverantwoordelijke sloeg via Telegram alarm, en riep alle inwoners in een straal van vijf kilometer rond de fabriek op om indien mogelijk hun toevlucht te zoeken tot kelders of benedenwoningen, en zo te voorkomen dat ze met het uiterst giftige gas in aanraking zouden komen.

Het is voorlopig niet duidelijk hoe het ammoniaklek in de chemische fabriek zou zijn ontstaan. De informatie kon ook niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Vorige week gaf secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg nog te kennen bezorgd te zijn dat Rusland een zogenaamde ‘false flag’-operatie met mogelijke chemische wapens zou voorbereiden in Oekraïne. Zo’n valse vlag-operatie is bedoeld om de schuld van een zelf veroorzaakt incident in de schoenen van een opponent te schuiven.