Hein Vanhaezebrouck steekt Anderlecht verrassend hart onder de riem: “Dit gedrocht is onzin”

Alles of niets. Het werd alles. Of toch, voorlopig. Na een teleurstellende topper tegen Anderlecht staat AA Gent voor het eerst dit seizoen bij de eerste vier. Net wanneer het ertoe doet. Al lieten coaches Vanhaezebrouck en Kompany achteraf hun ongenoegen blijken over het Belgische play-offsysteem.

Omdat AA Gent meer overwinningen telt, staat het dus nu boven Anderlecht. Na een rollercoaster van een seizoen weer. Begin oktober stond Gent zelfs veertiende. Met enkel nog een uitwedstrijd op Cercle Brugge en een thuismatch tegen OH Leuven, wenkt nu zowaar de Cham­pions’ play-off. Maar wie richting zevende hemel stond, werd door Vanhaezebrouck weer met de voetjes naar de grond getrokken. Zoals hij na de 6-1-zege tegen Club Brugge medelijden toonde met Mignolet, zo stak hij ook nu zijn collega een verrassend hart onder de riem.

“Ik voel mee met Vince. Anderlecht heeft een fantastisch parcours afgelegd en verdient altijd in Play-off 1 te zitten. Ik ben er eigenlijk voorstander van dat doelsaldo het verschil maakt. Dan kwamen wij er niet aan te pas, want Anderlecht heeft bijna dubbel zoveel. Ik vind dat eerlijker dan het Belgische systeem. (cynisch) We moeten als enige in heel de wereld toch vasthouden aan iets, hè. Ik ben ook voor een Play-off 1 met zes ploegen. Dit gedrocht - absoluut met achttien in 1A willen spelen en daardoor slecht met vier play-offs spelen - is onzin. Er zijn te veel grote, goeie ploegen in België. Het beste zou nog twee reeksen van twaalf en play-offs met acht zijn.”

Nochtans boekte AA Gent weer een historische reeks. De laatste keer dat het zeven competitiezeges op rij boekte, is al geleden van 2001. “Het zullen er negen op rij moeten worden. Het wordt nog heel gevaarlijk, voor ons én voor Antwerp in die laatste twee matchen.”

Mochten de bekerfinalisten allebei bij de eerste vier eindigen, zijn Anderlecht én AA Gent zeker van Europees voetbal. “Dat zou uiteraard het beste zijn. Maar dat kan ik niet zeggen. Dan zijn ze in Antwerpen niet content en ik wil ze niet motiveren.”

© BELGA

Vincent Kompany: “Heb nog het gevoel dat er iets kan gebeuren”

“Wij zijn de enige competitie in Europa waar geen rekening wordt gehouden met het doelsaldo”, steigerde ook Anderlecht-coach Vincent Kompany toch enigszins. “Dat was ons nu wel goed uitgekomen. Zowel Gent als Antwerp zijn de favorieten voor de Champions’ play-off”, gaf Kompany nog mee. “Toch heb ik nog het gevoel dat er iets kan gebeuren als wij twee keer winnen. Er hoeft maar één van de twee punten te laten liggen en we doen weer mee.”

Anderlecht moet nog tegen Charleroi en Kortrijk, terwijl Gent en Antwerp allebei nog Cercle en OHL treffen.

